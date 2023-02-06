"Червоні" набрали всього одне очко в 4 турах АПЛ і звалилися на десяту сходинку (відставання від зони ЛЧ складає 11 пунктів). Останній "ляпас" вийшов дуже болючим – 0:3 на полі Вулверхемптона.

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Втім, керівництво Ліверпуля цілковито підтримує Клоппа і навіть не думає шукати заміну, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Німець у будь-якому разі допрацює сезон, а влітку отримає підтримку на трансферному ринку. Мерсисайдці налаштовані боротись не лише за Джуда Беллінгема (Борусія Д). На радарах Ліверпуля перебуває Матеуш Нуньєш якраз з Вулверхемптона.

Нагадаємо, Клопп працює на Енфілді з жовтня 2015 року. Чинний контракт фахівця розрахований до літа 2026-го.

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