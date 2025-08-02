Ліверпуль повернеться з рекордною пропозицією для Великобританії щодо Александра Ісака, але тільки коли Ньюкасл знайде заміну своєму результативному нападнику.

Ліверпуль не відмовився від угоди щодо Александра Ісака і представить другу пропозицію, якщо Ньюкаслу вдасться підписати заміну нападнику, інформує Daily Mail.

Екс-клуб Ярмоленка безкоштовно забирає зірку АПЛ

У п'ятницю офіційна пропозиція чемпіонів Англії на суму 110 мільйонів фунтів стерлінгів була відхилена, після чого з Мерсісайда надійшли заяви про те, що вони не повернуться за стіл переговорів.

Однак це – блеф. "Сороки" просуваються в угоді з придбання Шешко з РБ Лейпциг і Йоана Вісси з Брентфорда. Тому вони чекають, що Ліверпуль підвищить пропозицію щодо Ісака. Ньюкасл чекає, що "червоні" повернуться з рекордною для Великобританії пропозицією за Ісака.

У суботу швед повернувся в Тайнсайд після того, як минулого тижня скористався тренувальною базою свого колишнього клубу Реал Сосьєдад, оскільки він і його агент намагаються домогтися переходу в Ліверпуль.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно