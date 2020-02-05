Ліверпуль вирвав путівку до 1/8 Кубка Англії у битві з клубом Ліги 1 – "червоним" допоміг курйозний автогол

Повторні матчі 1/16 Кубка Англії визначили список володарів путівки до наступного раунду.

Кубок Англії, 1/16 фіналу, перегравання

Бірмінгем – Ковентрі – 1:1 (2:2, 4:1 по пен.)

Дербі – Нортхемптон – 4:2

Кардіфф – Редінг – 2:2 (3:3, 1:4 по пен.)

Ліверпуль – Шрусбері – 1:0

Гол: Вільямс, 75 (аг)

Оксфорд Юнайтед – Ньюкасл – 2:3

Голи: Келлі, 84, Холланд, 90+3 – Ш. Лонгстафф, 15, Жоелінтон, 30, Сен-Максімен, 116

Ліверпуль, як і обіцяв Юрген Клопп, випустив повністю дублюючий склад. Навіть молодь "червоних" мала помітну перевагу над командою Ліги 1, однак хлопцям Ніла Крічлі (тренер Ліверпуля U-23) явно бракувало холоднокоровності у фінальній стадії атак.

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Після перерви натиск "червоних" став ще потужнішим. Льюїс і 19-річний капітан Джонс змарнували чудові нагоди, щоб засмутити голкіпера Шрусбері, за що ледь не поплатились на 59 хвилині. Вінгер гостей Шон Воллі чітко реалізував вихід віч-на-віч, однак свято зіпсував VAR – офсайд. Через чверть години казку скромного клубу вбили остаточно. Біду на свої голови накликали самі гравці Шрусбері – захисник не порозумівся з голкіпером (той вийшов далеко за межі своїх володінь) і відправив м'яч у власні ворота. 1:0 – мерсисайдські юнаки дарують вихід у 1/8 фіналу Кубка Англії, де Ліверпуль зустрінеться з Челсі.

В інших матчах Дербі здолав Нортхемптон, Ньюкасл дотиснув Оксфорд у екстра-таймі, а Редінг та Бірмінгем пройшли своїх суперників лише у серії пенальті.

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