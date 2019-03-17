Ліверпуль вирвав перемогу в Фулхема та очолив турнірну таблицю АПЛ

В матчі 31-го туру АПЛ Ліверпуль зумів здолати Фулхем та продовжити перегони за чемпіонство з Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії 2018/19, 31 тур

Фулхем – Ліверпуль – 1:2

Голи: Бабель, 74 – Мане, 26, Мілнер, 81, (пен)

Ліверпуль завітав в гості до одного з аутсайдерів чемпіонату Фулхема. "Червоним" не можна втрачати очки, аби залишатись в перегонах за титулом і мерсисайдці одразу почали активно атакувати ворота Ріко.

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Голкіпер врятував у кількох епізодах, однак на 26 хвилині Мане з передачі Фірміно відкрив рахунок в матчі. В другому таймі Ліверпуль продовжував володіти ініціативою, однак поступово "котеджери" почали вирівнювати гру і зуміли зрівняти рахунок, гол на рахунку екс-гравця Ліверпуля Бабеля. Але "червоні" змогли вирвати перемогу, Мілнер реалізував пенальті та приніс перемогу своїй команді.

Завдяки цій перемозі Ліверпуль набрав 76 очок та піднявся на першу сходинку. Щоправда, у Манчестер Сіті, який відстає на 2 очки, є гра в запасі. Фулхем з 17 пунктами залишився на передостанній позиції.