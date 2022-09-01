Після погрому з рахунком 9:0 команда Клоппа звільнила першого тренера (під роздачу потрапив Стів Паркер з Борнмута). На цьому ж стадіоні "червоні" приймали непереможених у стартових 4 турах "сорок" (перемога і 3 нічиї, зокрема 3:3 вдома проти Манчестер Сіті). Матч, як і онлайн-трансляція Ліверпуль – Ньюкасл на "Футбол 24", стартував о 22:00. За гостей дебютував 70-мільйонний Ісак, який нарешті отримав дозвіл на працевлаштування від британських бюрократів. Саме форвард збірної Швеції завдав першого удару вбік воріт господарів. Як і спроба Фрейзера, постріл Ісака виявився дещо невлучним.

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У "червоних" за пів години гри лише 2 заблоковані удари Діаса та Салаха на 3 хвилини – в межах штрафного, але з контролем захисників. Поуп після цього Поуп зненацька без жодного контакту з з будь-ким присів на газон, покликавши на допомогу лікарів. Воротар Ньюкасла прийняв таблетку і все ж продовжив гру. Чи не перша осмислена атака трапилася на 34 хвилині. Елліот кинув уперед, Фірміно ще далі розкішно перевів у розріз. Діас обвів захисників і голкіпера, але пальнув над порожніми воротами.

Гості відповіли у схожому стилі, тільки забили. Александер-Арнольд помилився на своїй половині, Альмірон протягнув, а першу спробу Тріп'єра віддати на шведського нападника перехопили. Лонгстафф же кинув за спини, й Ісак дуже впевнено прошив Аліссона. За 4 компенсовані до першого тайму хвилини Ліверпуль взяв штрафний Ньюкасла в облогу цілою серією кутових. Однак все обмежилося лишень заблокованим дальнім ударом Трента. Цікавий момент. Лише раз за останні 10 матчів АПЛ команда Клоппа забила першою – саме Борнмуту 4 дні тому.

Хендерсона, здавалося, завалювали на газон. А в наступній атаці суперник забив. Ісак знову напрочуд легко розібрався із захисниками. Тільки мінімальний офсайд врятував Ліверпуль. Ніби й вдвічі більше ударів у господарів (8:4), але за влучаннями у площину 0:2. Перший сейв Поупа за 60 хвилин. Після закидання Хендерсона з глибини Салах скинув назад, Діас відкотив ще далі, а Елліот не зміг прошити кіпера. Однак за декілька секунд Фірміно після пасу Салаха зробив свою справу. До 79 хвилини довелося чекати нового сейву Поупа. Діас класно приклався метрів з 20. Воротарю Ньюкасла була непросто поставити блок, він і не намагався ловити м'яч намертво.

Liverpool 2-1 Newcastle FT:



xG: 1.67-0.72

Shots: 23-5

Shots on target: 6-2

Possession: 71.8%-28.2%

Touches in opp. box: 50-5

Corners: 13-0



Liverpool win it at the death. pic.twitter.com/EHmsWA50KI — Squawka News (@SquawkaNews) August 31, 2022

Той же колумбійський вінгер після пасу Салах пробивав майже з 11-метрової позначки. Тріп'єр допоміг погасити силу пострілу. 19:5 за ударами, 14:2 з меж штрафного. 5:2 влучання у площину воріт, 12:0 за кутовими. Але лише нічия за стовідсотковими моментами (1:1) аж до самого фінішу. Карвалью на 8 компенсованій (арбітр додав 5) хвилині забиває переможний. Після кутового, Гомес скинув, Салах головою пробив кострубато, але Карвалью з льоту додав, ідеально вгативши під поперечину. Клуб найбагатших власників у світі зазнає першої поразки. Ліверпуль виходить на 5 місце, обганяючи Ньюкасл на 2 бали. До Арсенала мінус 7, Сіті випереджає червоних на 5 очок.