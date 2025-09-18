Ліверпуль та Атлетіко зустрілися в рамках першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Мерсисайдці відкрили рахунок вже на 4-й хвилині. Салах пробивав зі штрафного, м'яч після удару відбився до Робертсона та залетів у ворота. Ще через хвилину Салах класно обігрався з Гравенберхом, розрізавши оборону Атлетіко. Єгиптянин вийшов віч-на-віч з голкіпером та спокійно реалізував момент. Незабаром Салах міг забити ще один гол, але лідер Ліверпуля трохи не влучив у ворота після класного сольного проходу.

На 41-й хвилині Вірц віддав гарний пас на Ісака, але шведський форвард з хорошої позиції пробив по центру. Попри значну перевагу Ліверпуля, Атлетіко зміг скоротити відставання. Распадорі отримав передачу з глибини, пройшов у штрафний та віддав на Льоренте, який влучив у нижній кут воріт Аліссона.

Після перерви гра не змінилась – Ліверпуль багато володів м'ячем, а Атлетіко грамотно оборонявся. На 65-й хвилині господарі поля вибігли у швидку контратаку, яка завершилася ударом Салаха в стійку.

У "матрацників" дублем міг відзначитися Льоренте, хавбек втік від кількох захисників Ліверпуля, але пробив трохи вище воріт. Проте пізніше Маркос таки забив знову. На 81-й хвилині оборона Ліверпуля заблокувала удар Барріоса, але на підхопленні опинився Льоренте. Іспанець класно влучив під поперечину – 2:2.

Проте "червоні" змогли вирвати перемогу. Вже у компенсований час Собослай подав кутовий, який ударом головою замкнув ван Дейк. В підсумку матч завершився мінімальною перемогою Ліверпуля, чемпіони АПЛ впоралися з непростим суперником.

