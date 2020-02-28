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Ліверпуль випустив форму в ретро-стилі – незвичні кольори

20:19 773 Читать на русском
Ліверпуль випустив форму в ретро-стилі – незвичні кольори
Гравці Ліверпуля / Reuters

Ліверпуль презентував оригінальну колекцію одягу в стилі 90-х років.

Ліверпуль випустив лінію одягу, виконану в стилі 90-х років, повідомляє твіттер мерсисайдців.

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Виконана вона в незвичних кольорах: зеленому, чорному та білому. На одяг також нанесений старий логотип "червоних".

До слова, Ліверпуль зі значним відривом лідирує в чемпіонаті Англії, випереджаючи другий Манчестер Сіті аж на 22 пункти.

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