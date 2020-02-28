Ліверпуль випустив форму в ретро-стилі – незвичні кольори

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Динамо вперше в історії програло СК Дніпро-1 – VAR карає і рятує, Супряга хет-триком знищив киян
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Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонськийАнглія — 16:00 3031
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Шахтар, МЮ, Інтер і інші команди отримали опонентівЛіга Європи — 14:22 26852
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