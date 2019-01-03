Ліверпуль випав з гонки за Фекіром, – журналіст

Ліверпуль більше не зацікавлений у підписанні форварда Ліона Набіля Фекіра.

"У деяких букмекерських контор котирування на перехід Набіля Фекіра в Ліверпуль почали знижуватися. Це абсолютна неправда.

Челсі та Ліон майже завершили трансфер Фекіра за 50 млн фунтів, – RMC

Набіль Фекір не є ціллю Ліверпуля, і не буде таким", – написав журналіст Daily Mail Домінік Кінг у твіттері.

Нагадаємо, влітку 2018-го у ЗМІ відбувалась ціла сага з переходом француза в Ліверпуль, проте трансфер так і не відбувся.

В поточному сезоні чемпіонату Франції Фекір провів 12 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 2-ма асистами.

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