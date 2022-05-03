Титульним спонсором Ліверпуля є Standard Chartered, який красується на футболках. Контракт розрахований до кінця наступного сезону. Сторони зацікавленні в продовженні співпраці, але на різних умовах.

У 2018 році був укладений договір, відповідно до якого Ліверпуль отримує 47 млн євро на рік. Відтоді Юрген Клопп побудував суперклуб, який виграв Лігу чемпіонів у 2019-му і АПЛ у 2020-му.

Ліверпуль вважає, що заслуговує кращого контракту. І не просто кращого, а найкращого у світі. "Червоні" вимагають у спонсора подвоїти суму, повідомляє Daily Mail.

Контракт з 95 млн євро річних стане абсолютно рекордним. Наразі найбільше заробляє Реал, якому Emirates Airline платять 70 млн в рік. Якщо Standard Chartered не готові до переговорів, Ліверпуль розгляне інші пропозиції.

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