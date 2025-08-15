У п'ятницю, 15 серпня, сезон 2025/26 в чемпіонаті Англії відкривав поєдинок між Ліверпулем та Борнмутом (4:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

АПЛ, 1-й тур

Ліверпуль – Борнмут – 4:2

Голи: Екітіке, 37, Гакпо, 49, К'єза, 88, Салах, 90+4 – Семеньо, 64, 76

У матчі 1-го туру АПЛ зійшлись Ліверпуль та Борнмут. Чинний чемпіон АПЛ вже встигли програти Крістал Пелас у матчі за Суперкубок Англії, тож до цього поєдинку підходив не в найкращому настрої.

Вже на 4-й хвилині Ліверпуль мав виходити вперед: Салах отримав передачу на лівому фланзі, змістився ближче до центру і з меж штрафного закручував під поперечину – голкіпер у карколомному стрибку перевів на кутовий. Після розіграшу стандарту ван Дейк замкнув над поперечиною.

Борнмут огризнувся ударом Семеньо, який встиг на подачу Брукса, випередив Керкеза, але у падінні пробив над воротами. Попри загрозливий статус суперника "вишні" легко перекусували атакувальні потуги мерсисайдців і виглядали доволі солідно на їхній половині поля.

В середині тайму Салах вирішив взяти гру на себе: увірвався у штрафний, обіграв двох захисників і готувався до удару, але в останній момент Трюффер встиг накрити. На 31-й хвилині ван Дейк знову бив головою під поперечину після навісу Вірца, але удар виявився занадто кволим і Петровіч легко забрав сферу. За трохи Таверньє мав нагоду відзначитись, замикаючи простріл від Сміта, але м'яч влучив прямо в Аліссона.

Наприкінці тайму Ліверпуль таки пробив оборону Борнмута. Мак Аллістер з центра поля віддав передачу на Екітіке, той пішов в лобову атаку на Сенесі, Маркос підставив ногу, але м'яч перечепився від неї і відскочив за спину гравцю Борнмута – французький новачок завершив комбінацію, записавши до свого доробку дебютний гол за "червоних".

Буквально за хвилину Уго міг оформити дубль: Гакпо втік від Сміта лівим флангом і навісив у штрафний – француз головою пробив над воротами.

Одразу по перерві Гакпо зробив рахунок 2:0. Отримавши передачу на лівому фланзі штрафного він пройшов з м'ячем до центру і закрутив у дальній кут.

Борнмут поплив, а Ліверпуль полетів добивати суперника. Мак Аллістер закручував з-за меж штрафного під поперечину – пощастило, що Петровіч у неймовірному стрибку перевів на кутовий.

На 63-й хвилині Вірц в дотик замикав передачу від партнера у лівий кут – м'яч пройшов впритирку зі стійкою. У наступній атаці Борнмут скоротив відставання: довжелезна передача від Адамса зі своєї половини поля, Брукс з лівого флангу прострілив у штрафний і Семеньо, на мить випередивши ван Дейка, замкнув у сітку.

На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Семеньо підхопив м'яч на своїй половині поля, пройшов через все поле і з лінії штрафного влучно пробив у протихід голкіперу – 2:2. На останні 10 хвилин Слот випустив К'єзу і саме йому судилося стати героєм матчу – після затяжної атаки він на добиванні вивів Ліверпуль вперед.

Вже у доданий час свій автограф у воротах "вишень" залишив і найкращий бомбардир минулого сезону – Мохамед Салах. Вольова перемога, яка приносить Ліверпулю 3 очки й підіймає його на вершину турнірної таблиці АПЛ.

