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Ліверпуль виграв судову справу проти власного технічного спонсора і зможе укласти розкішний контракт з новим партнером

17:54 270 Читать на русском
Ліверпуль виграв судову справу проти власного технічного спонсора і зможе укласти розкішний контракт з новим партнером
Гравці Ліверпуля / Reuters

Ліверпуль все ж зміг вибороти право на зміну постачальника форми у наступному сезоні. Мерсисайдцям довелося судитися з поточним спонсором – New Balance.

Судовий процес між Ліверпулем і американською компанією завершився на користь переможців Ліги чемпіонів, інформує Marca.

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Причиною конфлікту став пункт щодо продовження контракту на сезон 2020/21. Представники американського бренда наполягали, що опція пролонгації поточної угоди активувалася автоматично, і Ліверпуль повинен виконувати попередню домовленість. Натомість "червоні" уклали попередній контракт з Nike, який гарантуватиме їм 70 млн фунтів на рік, що на 25 млн більше, ніж платить NB. Ліверпуль у суді зміг довести свою правоту, тому з наступного сезону змінить постачальника екіпірування.

Нагадаємо, "червоні" розпочали свою співпрацю з New Balance у сезоні 2015/16, до цього команду "одягав" Adidas.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Футбольна форма
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