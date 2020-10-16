Вілсон виступатиме у складі валлійців протягом сезону 2020/21 на правах оренди, повідомляє офіційний твіттер Ліверпуля.

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Нападник ніяк не може закріпитись у складі мерсисайдців, а оренда до Кардіффа стане четвертою в його кар'єрі – до цього Харрі захищав кольори Халл Сіті, Дербі Каунті та Борнмута.

Саме у складі останніх Вілсон виступав протягом минулого сезону, записавши до свого активу 7 голів та 2 асисти у 35 матчах в усіх змаганнях.

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