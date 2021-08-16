Лейтон Кларксон став гравцем Блекберна, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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19-річний півзахисник виступатиме за нову команду на правах оренди, яка розрахована на рік. Лейтон нещодавно підписав новий контракт з Ліверпулем, гравець тричі виходив на поле за команду Юргена Клоппа. Кларксон є вихованцем мерсисайдського клубу.

За підсумками минулого сезону Чемпіоншипа Блекберн фінішував на 15-й сходинці.

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