Ліверпуль відпустив молодого хавбека у Чемпіоншип
20:27 - Читать на русском
Півзахисник Ліверпуля Лейтон Кларксон здобуватиме ігровий досвід в іншому клубі.
Лейтон Кларксон став гравцем Блекберна, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.
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19-річний півзахисник виступатиме за нову команду на правах оренди, яка розрахована на рік. Лейтон нещодавно підписав новий контракт з Ліверпулем, гравець тричі виходив на поле за команду Юргена Клоппа. Кларксон є вихованцем мерсисайдського клубу.
За підсумками минулого сезону Чемпіоншипа Блекберн фінішував на 15-й сходинці.
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