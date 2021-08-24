"Темно-бордові" домовилися про перехід 21-річного валлійця, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вудберн орендований Хартсом на сезон. У шотландській Прем'єр-лізі форвард виступатиме під 9-м номером. Угода з единбуржцями – не перший подібний досвід для Вудберна. Він вже захищав на правах оренди кольори Блекпула, Оксфорда і Шеффілд Юнайтед.

Нагадаємо, що Бен Вудберн перевершив унікальне досягнення Оуена, забивши гол у матчі Кубка ліги в листопаді 2016-го у віці 17 років і 45 днів.

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