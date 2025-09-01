Як інформує The Athletic, Астон Вілла домовилась з Ліверпулем про оренду 22-річного півзахисника Харві Елліота з обов’язковим викупом улітку 2026 року. Футболіст уже вирушив на медогляд.

Елліот стане серйозним підсиленням для Унаї Емері, адже його команда єдина серед чотирьох топ-дивізіонів Англії поки не забила жодного м’яча цього сезону. Наставник давно шукав креативного хавбека після невдалих спроб підписати Лукаса Пакету.

Елліот є вихованцем Фулхема, а до Ліверпуля приєднався у 2019 році. За мерсисайдців він провів 149 матчів, забив 15 м'ячів і віддав 21 асист. Минулого літа хавбек був визнаний найкращим гравцем молодіжного Євро-2023, допомігши збірній Англії U21 здобути титул у фіналі проти Німеччини.

Цього літа інтерес до нього виявляв РБ Лейпциг, однак німці не змогли домовитися з Ліверпулем про формат угоди. У підсумку шансом скористалася Астон Вілла, яка одночасно працює і над орендою Джейдона Санчо з Манчестер Юнайтед.

