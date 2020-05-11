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Ліверпуль відновив інтерес до вундеркінда Арсенала, – ЗМІ

12:32 281 Читать на русском
Ліверпуль відновив інтерес до вундеркінда Арсенала, – ЗМІ
Сака (ліворуч) проти Ліверпуля / Reuters

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака влітку може перебратися на Енфілд.

Мерсисайдці планують підписати хавбека в найближче трансферне вікно, повідомляє Daily Express.

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Форма Саки в нинішньому сезоні вразила оглядачів і викликала інтерес Ліверпуля. Його трансфер, однак, не буде легким завданням для "червоних". Арсенал має намір відхиляти усі пропозиції щодо продажу 18-річного універсала.

У сезоні 2019/20 Букайо Сака провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач. Юніор може зіграти на будь-якій позиції на лівому фланзі.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Арсенал Арсенал Трансфери Ліверпуля Трансфери Арсенала Букайо Сака Букайо Сака
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