Ліверпуль відновив інтерес до вундеркінда Арсенала, – ЗМІ

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака влітку може перебратися на Енфілд.

Мерсисайдці планують підписати хавбека в найближче трансферне вікно, повідомляє Daily Express.

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Форма Саки в нинішньому сезоні вразила оглядачів і викликала інтерес Ліверпуля. Його трансфер, однак, не буде легким завданням для "червоних". Арсенал має намір відхиляти усі пропозиції щодо продажу 18-річного універсала.

У сезоні 2019/20 Букайо Сака провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач. Юніор може зіграти на будь-якій позиції на лівому фланзі.

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