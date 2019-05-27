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Ліверпуль відмовився від покупки Депая

18:18 342 Читать на русском
Ліверпуль відмовився від покупки Депая
Мемфіс Депай / Reuters

Нападнику Ліона Мемфісу Депаю доведеться шукати інші варіанти продовження кар'єри.

Ліверпуль вирішив не проводити переговори щодо нідерландця, інформує Sky Sports.

Раніше Депай натякав на свій відхід з Ліона у інстаграмі. Втім, його новим місцем роботи Ліверпуль не стане. Мерсисайдці розглядали гравця збірної Нідерландів як заміну Садьйо Мане, але зрештою відмовилися від цієї кандидатури.

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У сезоні Ліги 1 форвард забив 10 голів і віддав 10 асистів в 36-ти матчах. Раніше Депай виступав за головного ворога ліверпульців – Манчестер Юнайтед.

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Теги
Англія Трансфери Мемфіс Депай Мемфіс Депай Ліверпуль Ліверпуль
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