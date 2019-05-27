Ліверпуль відмовився від покупки Депая

Нападнику Ліона Мемфісу Депаю доведеться шукати інші варіанти продовження кар'єри.

Ліверпуль вирішив не проводити переговори щодо нідерландця, інформує Sky Sports.

Раніше Депай натякав на свій відхід з Ліона у інстаграмі. Втім, його новим місцем роботи Ліверпуль не стане. Мерсисайдці розглядали гравця збірної Нідерландів як заміну Садьйо Мане, але зрештою відмовилися від цієї кандидатури.

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У сезоні Ліги 1 форвард забив 10 голів і віддав 10 асистів в 36-ти матчах. Раніше Депай виступав за головного ворога ліверпульців – Манчестер Юнайтед.

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