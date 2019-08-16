Ліверпуль відмовився продавати Ловрена в Рому

Захисник Ліверпуля Деян Ловрен, схоже, не переїде до Риму.

Рома не змогла підписати захисника Ліверпуля Деяна Ловрена. За інформацією журналіста Daily Mail Домініка Кінга, мерсисайдці відмовились відпускати хорвата через повільність "вовків".

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Раніше повідомлялось, що Рома хоче орендувати футболіста на рік з правом викупу за 25 млн євро, і Ліверпуль влаштовували такі умови.

"Червоні" у середу, 14 серпня, переграли Челсі у серії пенальті і виграли Суперкубок УЄФА.

Суперкубок УЄФА Ліверпуль – Челсі: проблеми "червоних", цікавість "синіх", геройства голкіперів і топ-робота арбітринь