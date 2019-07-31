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Ліверпуль віддав Вудберна в оренду клубу англійської Ліги 1

06:00 349 Читать на русском
Ліверпуль віддав Вудберна в оренду клубу англійської Ліги 1
Бенджамін Вудберн / Reuters

Англійський Ліверпуль віддав свого нападника Бена Вудберна в оренду Оксфорд Юнайтед, який виступає в Лізі 1.

Молодий валлієць проведе сезон 2019/20 у складі "Юс", повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Тренерський штаб мерсисайдців вирішив надати Вудберну шанс отримати більше ігрової практики. Минулоріч 19-річний нападник їздив в оренду до Шеффілд Юнайтед, але провів лише 8 матчів у складі "клинків", результативними діями в яких не відзначався.

До слова, Бен Вудберн перевершив унікальне досягнення Оуена, забивши гол у матчі Кубка ліги два роки тому в віці 17 років і 45 днів. Також у його активі вже 10 поєдинків за збірну Уельсу (2 голи).

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Англія Трансфери Бенджамін Вудберн Бенджамін Вудберн Трансфери Ліверпуля Трансфери Чемпіонату Англії
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