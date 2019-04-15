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Ліверпуль віддав шану загиблим на Хіллсборо

20:17 334 Читать на русском
Ліверпуль віддав шану загиблим на Хіллсборо
Меморіал жертвам Хіллсборо / офіційний сайт АПЛ

Англійський Ліверпуль усією командою поклав квіти до меморіалу жертв трагедії на стадіоні Хіллсборо. У понеділок 30-ті роковини сумних подій у Шеффілді.

Гравці та персонал "червоних" відвідали пам'ятне місце поруч із Енфілдом, повідомляє офіційний твіттер Ліверпуля.

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Команда на чолі з головним тренером Юргеном Клоппом і капітаном Джорданом Хендерсоном поклала квіти до меморіала та вшанувала пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Нагадаємо, що 15 квітня на стадіоні Хіллсборо в Шеффілді через тисняву та паніку загинули 96 уболівальників Ліверпуля. Вони приїхали переглянути півфінал Кубка Англії проти Ноттінгем Форест.

Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Трагедія на Хіллсборо
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