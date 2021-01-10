Ліверпуль готовий відпустити в оренду ван ден Берга та вже шукає йому варіанти продовження кар'єри. Клуб хоче, щоб 19-річний оборонець набрався досвіду, інформує Goal.

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Перемовини ведуться з клубами Бельгії, Німеччини та Швейцарії. Мерсисайдці дозволять піти в оренду захиснику, незважаючи на велику кількість пошкоджень гравців оборони (Матіп, Гомес, ван Дейк вилетіли на тривалий термін).

Нагадаємо, Сепп ван ден Берг перейшов у Ліверпуль з Ередивізії влітку 2019-го за 1,9 млн євро. У нинішньому сезоні виступав за молодіжку мерсисайдців та провів 7 поєдинків.

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