Мерсисайдський клуб передумав купувати Джуда Беллінгема через високу ціну і вирішив на зекономлені гроші посилити кілька ліній.

Ліверпуль остаточно відмовився від придбання півзахисник дортмундської Борусії Джуда Беллінгема. Як інформує The Telegraph, мерсисайдців відлякала ціна в розмірі 115 млн фунтів.

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Згідно з джерелом, на зекономлені гроші боси "червоних" вирішили посилити відразу кілька ліній. Повідомляється, що наставник команди Юрген Клопп підтримав рішення керівництва.

Контракт Беллінгема з Борусією закінчується влітку 2024 року. Щоб не втратити гравця безкоштовно, керівництво "джмелів" має намір вигідно продати Джуда в літнє трансферне вікно. На англійця претендують Манчестер Сіті, Реал, ПСЖ, Челсі та Манчестер Юнайтед.

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