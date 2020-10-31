Ліверпуль приймає Вест Хем в рамках 7-го туру АПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Вест Хем стартує о 19:30 за київським часом. Стежити за поєдинком наживо можна на телеканалі Setanta Sport (наявність відповідної підписки дає змогу дивитися гру беспосередньо у ій новині). Текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Андрій Ярмоленко розпочне матч на лаві для запасних, а за Ліверпуль в АПЛ дебютує центральний захисник Натаніель Філліпс.

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Ліверпуль – Вест Хем: стартові склади:

Ліверпуль: Аліссон – Александр-Арнольд, Гомес, Філліпс, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Джонс – Салах, Фірміно, Мане

Запасні: Адріан, Мілнер, Мінаміно, Жота, Вільямс Р., Шакірі, Вільямс Н.

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл, Масуаку – Боуен, Райс, Соучек, Фонрналс – Аллє

Запасні: Ярмоленко, Рендолф, Діоп, Фредерікс, Лансіні, Бенхрама, Снодграсс