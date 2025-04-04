Після фактичної відмови Трента Александра-Арнольда продовжити контракт з Ліверпулем, "червоні" визначились з пріоритетом перепідписати інших лідерів команди. І Мохамед Салах майже узгодив нову угоду з мерсисайдцями, повідомляє FootMercato.

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32-річний єгиптянин хотів суттєвого підвищення зарплати (25 млн фунтів на рік замість 18, які отримує зараз – прим.) на тлі постійного інтересу клубів з Саудівської Аравії, які манили гравця Ліверпуля божевільними сумами. Зазначається, що подробиці щодо зарплатні єгиптянина за новим контрактом не розкриваються, але він близький до того, аби отримати те, чого хотів останні кілька місяців. Крім цього, Мохамед таки домігся підписання контракту на більший термін, ніж пропонувало керівництво і залишиться в команді ще на 2 роки.

Нагадаємо, що Салах перейшов в Ліверпуль в 2017 році і став одним із найкращих гравців у історії АПЛ, побивши чимало рекордів. В поточному сезоні в нього на рахунку 32 голи та 22 асисти в 44 матчах в усіх турнірах.

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