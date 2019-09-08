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Ліверпуль узгодив новий контракт із ван Дейком

21:51 22 Читать на русском
Ліверпуль узгодив новий контракт із ван Дейком
Вірджил ван Дейк / Opta

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк підпише новий контракт з мерсисайдцями.

Ліверпуль узгодив новий 6-річний контракт із захисником Вірджилом ван Дейком, повідомляє Mirror. Голландець перебрався у Мерсисайд із Саутгемптона взимку 2018 року за рекордні на той момент для захисників 75 млн фунтів.

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За цей час підопічні Юргена Клоппа здобули "срібло" АПЛ і вперше за 14 років стали переможцями Ліги чемпіонів, перегравши у фіналі Тоттенхем (2:0).

Наприкінці літа ван Дейк був визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів сезону 2018/19.

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