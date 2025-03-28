Після того як Трент Александр-Арнольд ухвалив рішення перейти в Реал, Ліверпуль сконцентрувався на продовженні Мохамеда Салаха та Вірджила ван Дейка, повідомляє авторитетний інсайдер The Athletic Девід Орнштейн.

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"Ліверпуль оптимістично налаштований, що обидва лідери клубу продовжать свої контракти. Це лише питання часу. Поки ще є над чим попрацювати в цих угодах, але наразі немає нічого, що вказувало б на те, що впевненість Ліверпуля змінилася щодо цих двох", – заявив Орнштейн.

Нагадаємо, що в поточному сезоні 33-річний ван Дейк зіграв 41 матч в усіх турнірах за Ліверпуль. Салах же відіграв 43 поєдинки, забивши 32 м'ячі та віддавши 22 гольові передачі.

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