Ліверпуль удвічі підвищить зарплату ван Дейку – сторони ведуть переговори

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може підписати новий контракт з мерсисайдцями на покращених умовах.

Ліверпуль готовий вдвічі збільшити зарплату Вірджилу ван Дейку, повідомляє 90min.

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Клуб готовий збільшити зарплату зі 125 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень до 250 тисяч. Додамо, що в червні з'явилася інформація, що сторони почали переговори з цього питання.

Нагадаємо, Ван Дейк був визнаний найкращим гравцем АПЛ минулого сезону. Також захисник номінований на звання найкращого гравця 2019 року за версією ФІФА.

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