toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Ліверпуль удвічі підвищить зарплату ван Дейку – сторони ведуть переговори

11:41 178 Читать на русском
Ліверпуль удвічі підвищить зарплату ван Дейку – сторони ведуть переговори
Вірджил ван Дейк / Reuters

Захисник Ліверпуля Вірджил ван Дейк може підписати новий контракт з мерсисайдцями на покращених умовах.

Ліверпуль готовий вдвічі збільшити зарплату Вірджилу ван Дейку, повідомляє 90min.

Мессі, Роналду та ван Дейк – претенденти на нагороду гравця сезону 2018/19 від УЄФА

Клуб готовий збільшити зарплату зі 125 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень до 250 тисяч. Додамо, що в червні з'явилася інформація, що сторони почали переговори з цього питання.

Нагадаємо, Ван Дейк був визнаний найкращим гравцем АПЛ минулого сезону. Також захисник номінований на звання найкращого гравця 2019 року за версією ФІФА.

Топ-10 найдорожчих захисників світу – літо-2019 принесло серйозні зміни

blog_ava
Неймар в Барселону: каталонці сумніваються у трансфері бразильця – в перегонах за зіркою новий фаворит
10:47
901
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
21
хв
Колос
14:00
Ворскла
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук