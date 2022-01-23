Чемпіонат Англії 2021/22, 23-й тур

Арсенал – Бернлі – 0:0

Крістал Пелас – Ліверпуль – 1:3

Голи: Едуар, 55 – Ван Дейк, 8, Окслейд-Чемберлейн, 32, Фабінью, 89 (пен)

Лестер – Брайтон – 1:1

Голи: Дака, 46 – Велбек, 82

Арсенал у рідних стінах приймав Бернлі. В разі перемоги лондонці порівнялись б з МЮ за очками й повернулися у зону ЛЧ – і майже ніхто не сумнівався у тріумфі, адже "бордові" йдуть на останній позиції в турнірній таблиці. Втім, підопічні Шона Дайча вперлись, видавши цілком рівний перший тайм з кількома дуже небезпечними моментами (за їхньою кількістю гості не поступалися лондонцям).

На перерву команди відправились за нулів на табло. В другому таймі Арсенал притиснув Бернлі, створивши цілий вагон моментів. Один із найкращих мав Сміт-Роу – Еміль пробивав у порожні ворота після прориву Тірні, однак м'яч пройшов поруч зі стійкою. На жаль для вболівальників "канонірів", зламати опір "бордових" господарі так і не змогли. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

У паралельному поєдинку Крістал Пелас приймав Ліверпуль. Перший тайм у мерсисайдців пішов, як по маслу: вже на 8-й хвилині вони відкрили рахунок внаслідок подачі Робертсона з кутового та замикання Ван Дейка, а на 32-й Енді виконав другий асист – Окслейд-Чемберлейн прийняв його закидання на дальню стійку й розстріляв ворота. 0:2! Щоправда, перед перервою "орли" огризнулися двома класними моментами – постріл Олісе з меж штрафного Аліссон парирував ногою, а Матета при виході віч-на-віч переграв голкіпера й пробив повз дальню стійку.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги в рахунку, однак висновків із нервового фіналу першого тайму гості не зробили. Крістал Пелас покарав за це кількома моментами на перших хвилинах другого тайму, а на 55-й хвилині вони відквитали один гол зусиллями Едуара – Одсон пробив у порожні ворота після прориву Матета у карний майданчик. 1:2!

Підопічні Патріка Вієйра цілком могли оформити камбек, однак кілька класних нагод для цього "орли" не реалізували. На 89-й же хвилині господарі ще й привезли собі пенальті, який реалізував Фабінью. 1:3! Цей гол поставив крапку в зустрічі. Ліверпуль святкує важку перемогу.

Лестер вдома зустрічався з Брайтоном, намагаючись реабілітуватись за неймовірну поразку від Тоттенхема у попередньому турі. "Лисиці" домінували, змарнувавши не менше чотирьох гольових нагод ще до перерви, а на перших секундах другого тайму вони відкрили рахунок – це Дака зіграв на добиванні. 1:0! Після господарі створили ще кілька хороших моментів, але жоден з них реалізувати не вдалося.

"Чайки" терпіли протягом всього матчу, але в його ендшпілі вони змусили Амекс Стедіум хапатись за голову. Зокрема, на 72-й хвилині Велбек замикав простріл з правого флангу ударом метрів з трьох (Шмейхель врятував Лестер), а на 82-й він же зріняв рахунок – Дані замкнув подачу Мопея, пробивши головою у воротарський кут. 1:1! Цей гол і вирішив долю зустрічі. Нічия!