Чемпіонат Англії 2021/22, 2-й тур

Ліверпуль – Бернлі – 2:0

Голи: Жота, 18, Мане, 69

Астон Вілла – Ньюкасл – початок о 17:00

Крістал Пелас – Брентфорд – початок о 17:00

Лідс – Евертон – початок о 17:00

Брайтон – Уотфорд – початок о 19:30

Ліверпуль у 2-му турі АПЛ проводив свій перший домашній матч у новому сезоні, приймаючи Бернлі. Команда Юргена Клоппа не стала затягувати з моментами та голами – господарі відкрили рахунок вже на 18-й хвилині завдяки шикарній подачі від Цімікаса та замиканню у виконанні Жоти. На 27-й хвилині Салах з передачі Елліота розстріляв дальній кут з правого краю штрафного, але другий гол "червоних" скасували через офсайд.

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Бернлі міг забити завдяки невиразній грі Аліссона на виходах, однак постріл Вуда в дальній кут майже порожніх воріт стався з офсайду (а м'яч винесли зі стрічки), а Барнс при замиканні лонгболу не влучив у площину. На перерву команди відправились за мінімальної переваги Ліверпуля в рахунку та при відносно рівній грі – в другому ж таймі мерсисайдці домінували безроздільно.

Змарнувавши кілька класних моментів, підопічні Юргена Клоппа забили на 69-й хвилині: Елліот знайшов перед штрафним Трента, а той у дотик закинув м'яч під удар Мане з близької відстані – 2:0. Господарі після цього могли ще й розгром влаштувати, однак Салах і Мане запороли свої шанси. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Ліверпуля.

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