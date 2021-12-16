Ліверпуль підходив до домашньої зустрічі проти Ньюкасла із серйозними кадровими втратами. Через коронавірус зі складу мерсисайдців випали Ван Дейк, Фабінью та Джонс, а Оріджі не встиг відновитись від пошкодження. Тим не менш, перемагати "сорок" необхідно було за будь-яких умов, адже Сіті відірвався на чотири очки, а Челсі тримався в одному заліковому балі позаду.

Салах повторив рекорд Варді, Александер-Арнольд забив шедевр – відеоогляд матчу Ліверпуль – Ньюкасл – 3:1

Господарі могли відкривати рахунок вже на 6-й хвилині внаслідок проникної передачі від Салаха й пострілу Жоти з лінії воротарського, однак Дубравка врятував Ньюкасл. Відповідь гостей шокувала: вже через хвилину Фрейзер прорвався лівим флангом і виконав простріл, а Тьяго Алькантара вибив його прямо на ногу Шелві – Джонджо одразу ж вистрілив з меж штрафного у лівий нижній кут. 0:1!

Розлючений Ліверпуль пішов відігруватись. Рівно за дві хвилини після голу "сорок" Мане прийняв пас від Салаха й пробив у стійку (але там був офсайд), а на 19-й Жота влетів на лівий край карного майданчика й завдав удар у ближній кут – м'яч пройшов поруч з каркасом. Зрештою, на 21-й хвилині "червоні" добилися свого: Конате подав з кутового, а Мане, підхопивши м'яч на правій половині штрафного, виконав м'який навіс на Жоту – його замикання Дубравка парирував, але Діогу тут же зіграв на добиванні. 1:1!

Гості були розгнівані, адже в момент удару на газоні лежали Шелві та Шер, однак арбітру було все одно. Покарати гранда за такий гол підопічні Едді Хау могли на 23-й хвилині, коли внаслідок грубої помилки захисників Сен-Максімен влетів на ударну позицію в карному майданчику – втім, його удар витягнув Аліссон. Ньюкасл дуже дорого заплатив за невдале завершення у цьому моменті, адже вже на 25-й Мане перехопив пас назад від Шелві, опинившись прямо перед Дубравкою. Постріл Садьйо парирували, але Салах тут же добив. 2:1!

Після цього Ліверпуль дещо збавив оберти, однак команда Юргена Клоппа мала шанс закрити гру до перерви. Нагоду змарнував Салах, який вийшов віч-на-віч з Дубракою і пробив з правої у дальній кут. М'яч пройшов поруч зі стійкою. У підсумку, відпочивати футболісти відправились за слизької переваги мерсисайдців.

В другому таймі гра відчутно втратила у динаміці, а конкретно Ліверпуль сильно збавив у гостроті. Щоправда, і у Ньюкасла довгий час нічого не виходило в атаці. Як наслідок, до 70-ї хвилини вболівальники побачили лишень кілька перспективних проходів та кросів, а також кілька дальніх ударів з невисоким xG. На 71-й же "сороки" ледь не зрівняли рахунок зусиллями Шелві, якому вдався шикарний постріл зі стандарту – м'яч пройшов поруч з лівою дев'яткою.

У розпачі Юрген Клопп навіть зняв з пробігу Салаха та Окслейда-Чемберлейна, випустивши Кейта та Фірміно. Заміни подіяли. В ендшпілі зустрічі Ліверпуль серйозно додав у позиційному наступі, створивши кілька серйозних моментів. Так, на 82-й хвилині Мане вирвався віч-на-віч з Дубравкою – в останню мить нормально пробити йому завадив Манкільйо. На 83-й же Жота скористався вдалим відскоком, завдавши потужний удар з центру штрафного, однак і тут Дубравка виручив Ньюкасл.

Втім, на 87-й врятувати не міг і Мартін. Александер-Арнольд прийняв передачу з лівого флангу від Фірміно і з середньої дистанції запустив справжню ракету – Дубравка виконав карколомний стрибок, але за м'ячем не встиг. Сфера влетіла у ліву дев'ятку, встановивши остаточний рахунок зустрічі. 3:1!

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