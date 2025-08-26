Ліверпуль переміг на виїзді Ньюкасл (3:2) у матчі другого туру АПЛ. Звіт про гру та результат зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Другий тур АПЛ закривало протистояння Ньюкасла проти Ліверпуля. Градус напруги перед матчем був незвичайно високим через трансферну сагу навколо Александра Ісака. В сезоні 2024/25 на Сент-Джеймс Парк команди зіграли в нічию 3:3, тому вболівальники очікували щонайменше повторення подібного шоу.

Ньюкасл публічно відповів на звинувачення Ісака – різка заява і натяк на брехню бомбардира

Гра розпочалась одразу з грубих підкатів з боку обох команд. Гравці грали настільки жорстко, ніби саме від цього матчу залежить доля Александра Ісака, який знову не потрапив у заявку Ньюкасла на гру через свій демарш.

Вірц небезпечно перевіряв Поупа з дальньої дистанції, але воротар "сорок" врятував команду. Натомість біля воріт Ліверпуля було небезпечно після атак на правий фланг "червоних", де в захисті через травму Джеремі Фрімпонга несподівано вийшов Домінік Собослай.

Вже здавалось, що перший тайм закінчиться сумними нулями, але Раян Гравенберх на 35-й хвилині наважився на удар з-за меж штрафного і відкрив рахунок – 1:0!

Наприкінці тайму Ньюкасл залишився у меншості – Ентоні Гордон жорстко влетів у Вірджила ван Дейка. Після перегляду VAR колишній гравець Евертона отримав пряму червону картку.

Ліверпуль скористався більшістю на старті другого тайму й подвоїв перевагу в рахунку – Уго Екітіке з передачі Гакпо забив м'яч команді, в яку міг перейти влітку. Інтригу в зустрічі відновив Бруно Гімараєс на 57-й хвилині, замкнувши головою подачу Лівраменто – 1:2!

Забитий м'яч так захопив Ньюкасл, що вони майже забули про те, що грають в меншості й з усіх сил намагалися зрівняти рахунок. Надто помітною була відсутність чистого форварда у "сорок" – саме тому на поле вийшов молодий Вільям Осула. Данський нападник, який у минулому сезоні був дублером Ісака, на 88-й хвилині після стандарту зробив 2:2 на табло.

Ньюкаслу було цього замало – господарі поєдинку кинулися в атаку виривати перемогу в меншості, але Ліверпуль покарав їх за сміливість. Вже на 90+10-й хвилині 16-річний Ріо Нгумоха оформив переможний м'яч для команди Слота – 3:2!

Далі на Ліверпуль після такої емоційної перемоги чекає надважкий матч проти Арсенала у третьому турі АПЛ.

