Ліверпуль – Тоттенхем: онлайн-трансляція центрального матчу туру АПЛ

Мерсисайдці в центральному матчі 10-го туру АПЛ приймають гостей з Лондона. Стартові склади та онлайн-трансляція – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Ліверпуль – Тоттенхем розпочався о 18:30 за київським часом. Відеотрансляцію від Setanta Sports можна дивитися безпосередньо в цій новині. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Суперники зустрічаються вперше з фіналу Ліги чемпіонів – в червні Ліверпуль досить впевнено обіграв Тоттенхем у Мадриді. Відтоді команди демонструють зовсім різні результати: "скаузери" лідирують в АПЛ і не знають поразок, а "шпори" дуже важко набирають бали, маючи проблеми в клубі.

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Минулого вікенду Ліверпуль вперше втратив очки, врятувавши важку нічию з Манчестер Юнайтед, і залишився на вершині турнірної таблиці. У порівнянні з тим матчем, Юрген Клопп зробив дві зміни – Салах повернувся в основу, а травмованого Матіпа замінює Ловрен.

Стартові склади

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабінью, Вейналдум – Салах, Фірміно, Мане.

Запасні: Адріан, Мілнер, Кейта, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Оріджі.

Тоттенхем: Гассаніга – Ор'є, Алдервейрельд, Санчес, Роуз – Вінкс, Сіссоко – Еріксен, Аллі, Сон – Кейн.

Запасні: Остін, Девіс, Вертонген, Дайєр, Ндомбеле, Ло Чельсо, Моура.

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