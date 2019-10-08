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Ліверпуль точно не зможе повторити "золотий сезон" Арсенала, – легенда "канонірів"

13:11 379 Читать на русском
Ліверпуль точно не зможе повторити "золотий сезон" Арсенала, – легенда "канонірів"
Юрген Клопп / Reuters

Колишній хавбек лондонського Арсенала Пол Мерсон (понад 300 матчів за "канонірів") оцінив подальші перспективи Ліверпуля після потужного старту в АПЛ.

"Ліверпуль не проведе сезон без поразок, це точно. Вони не повторять те, що зробив Арсенал 15 років тому.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Ліверпуль перемагає на ривку, це смішно. Коли Лестер зрівняв рахунок, з'явилося відчуття, що вони можуть і виграти попри те, що "червоні" грали краще протягом 70 хвилин і не заслуговували на поразку. Проте Ліверпуль продовжував без зупинки йти вперед, а в таких випадках необхідно робити паузи", – цитує Мерсона Sky Sports.

Нагадаємо, у сезоні 2003/04 Арсенал здобув титул АПЛ, не зазнавши жодної поразки упродовж чемпіонату. Досягнення команди Арсена Венгера і донині залишається унікальним за всю історію АПЛ.

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Арсенал Арсенал Ліверпуль Ліверпуль Англія Арсен Венгер Арсен Венгер Пол Мерсон
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