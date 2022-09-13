Півзахисник Джуд Беллінгем матиме кілька варіантів для повернення на батьківщину.

Манчестер Юнайтед та Ліверпуль виглядають головними претендентами на 19-річну зірку Борусії Д, повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг у ефірі Football Daily.

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"Джмелі" вже змирилися з тим, що Беллінгема доведеться відпускати наступного літа. Втім, придбання фіналіста Євро буде дорогим задоволенням. Раніше з'явилась інформація, що німецький клуб почне торги з позначки 100 млн євро. Хавбека також пов'язували з Реалом і Ман Сіті, але вони вкладалися у центр півзахисту вже цього року (Чуамені та Філліпс).

Додамо, що у новому сезоні Беллінгем провів 8 матчів та оформив 2 голи. Контракт англійця з Борусією завершується влітку 2025 року.

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