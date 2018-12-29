Ліверпуль та Манчестер Юнайтед поборяться з Реалом за захисника Порту Мілітао

Німеччина — 20:37 92
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Шальке готовий відпустити Коноплянку – українець може покинути клуб у січні
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Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛАнглія — 19:23 602
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Зінченко – серед найгірших гравців Манчестер Сіті у першій половині сезону 2018/19 – конкуренти українця теж не вражаютьАнглія — 19:10 1229
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Роналду вперше з 2010 року забив менше 50 голів за рікІталія — 17:05 1894
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"Замість нього повинен бути Лунін": зваблива дівчина українського воротаря відвідала стадіон Реала і не втрималасьІспанія — 16:40 4128
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