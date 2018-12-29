Ліверпуль та Манчестер Юнайтед поборяться з Реалом за захисника Порту Мілітао

Захисник Порту Едер Мілітао привернув увагу Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, які намагатимуться перехопити його у мадридського Реала.

Ліверпуль готується зробити Порту пропозицію стосовно захисника Едер Мілітао, повідомляє Record.

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Окрім цього повідомляється про інтерес з боку Манчестер Юнайтед, який ще з літа шукає гравця в лінію оборони. Манкуніанці влітку вже підписали іншого футболіста "драконів" Діогу Далота.

Раніше була інформація, що на бразильця полює мадридський Реал, але Порту хоче отримати 50 млн євро.

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