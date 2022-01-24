Коді Гакпо перебуває на радарах Ліверпуля та Манчестер Сіті, клуби вже контактували з нападником, повідомляє Voetbal International.

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Чинний контракт 22-річного гравця з ПСВ розрахований до літа 2025-го. Також інтерес до Коді проявляє Баварія.

Гакпо є вихованцем ПСВ. За нідерландський клуб форвард провів 116 матчів, в яких відзначився 31-м голом та 16-ма асистами. За плечима Коді вже 4 поєдинки у футболці збірної Нідерландів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 22 млн євро.

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