Ліверпуль знову націлився на Фекіра – спроба номер два

Ліверпуль знову спробує підписати півзахисника Ліона Набіля Фекіра після невдачі минулого літа.

Набіль Фекір прагне покинути Ліон і має кілька варіантів для потенційного переходу.

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За інформацією Daily Mail, на француза знову націлився фіналіст Ліги чемпіонів-2019 Ліверпуль. Минулого року мерсисайдці були близькі до підписання футболіста, але у підсумку зазнали невдачі. Тепер клуб спробує зробити це знову.

Раніше повідомлялось, що Фекір може стати гравцем мадридського Реала або туринського Ювентуса.

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