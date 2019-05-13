toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Ліверпуль знову націлився на Фекіра – спроба номер два

13 травня 19:45 1479 Читать на русском
Ліверпуль знову націлився на Фекіра – спроба номер два
Набіль Фекір / соцмережі

Ліверпуль знову спробує підписати півзахисника Ліона Набіля Фекіра після невдачі минулого літа.

Набіль Фекір прагне покинути Ліон і має кілька варіантів для потенційного переходу.

Ван Дейк: Ліверпуль зможе кинути виклик Манчестер Сіті наступного року

За інформацією Daily Mail, на француза знову націлився фіналіст Ліги чемпіонів-2019 Ліверпуль. Минулого року мерсисайдці були близькі до підписання футболіста, але у підсумку зазнали невдачі. Тепер клуб спробує зробити це знову.

Раніше повідомлялось, що Фекір може стати гравцем мадридського Реала або туринського Ювентуса.

Зінченко – Ліверпуль – 2:0, найгірший Реал у XXI столітті, єхидний Роналду, жертва Камп Ноу та інше з топ-5 ліг

blog_ava
Маліновський може перейти у Наполі
12:39
4108
Теги
Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Ліверпуля Ліверпуль Ліверпуль Ліон Ліон Набіль Фекір Набіль Фекір
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
22
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук