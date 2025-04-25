Захисник Ноттінгема Форест Мурільйо вже тривалий час перебуває "на олівці" у грандів АПЛ – Ліверпуля та Арсенала.

Арсенал та Ліверпуль хочуть спробувати підписати центрбека Ноттінгема Мурільйо попри провалену спробу минулого січня, повідомляє CaughtOffside.

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Зазначається, що "лісники" оцінюють захисника у 80 млн євро, а бразилець також опинився на радарах Челсі та Реала. Щоправда, Ноттінгем не горить бажанням відпускати провідного захисника та хоче не лише зберегти його, а й продовжити контракт до 2030 року. Одним з аргументів Форест має стати вихід до Ліги чемпіонів – підопічні Нуну Ешпіріту Санту надзвичайно близькі до потрапляння в найпрестижніший турнір Європи.

Додамо, що Мурільйо приєднався до Ноттінгем Форест в серпні 2023 року. У цьому сезоні 22-річний бразилець зіграв 34 матчі, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює його в 55 млн євро.

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