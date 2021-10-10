Усман Дембеле перебуває у трансферному списку Ліверпуля, повідомляє Teamtalk.

Барселона розглядає Стерлінга лише запасним варіантом – усе залежатиме від вибору Дембеле

У підписанні 24-річного француза особисто зацікавлений наставник мерсисайдців Юрген Клопп. Чинний контракт Усмана з Барсою розрахований до літа 2022-го, і гравець не спішить підписувати нову угоду з "блаугранас". Якщо взимку каталонці вирішать продати гравця, тоді Ліверпуль вже виступить із пропозицією.

Свого часу Барселона заплатила Борусії Д за Дембеле 135 млн євро, зараз transfermarkt оцінює гравця у 50 млн.

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