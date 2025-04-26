Ліверпуль не може спокійно зосередитись на підготовці до матчу 34-го туру АПЛ проти Тоттенхема, який повинен математично зафіксувати чемпіонство "червоних".

Команді Арне Слота вдома достатньо навіть нічиєї проти "шпор", щоб стати недосяжною для Арсенала і достроково гарантувати собі титул. Втім, дехто більше переймається індивідуальними проблемами.

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Форвард Дарвін Нуньєс у суботу зранку (26 квітня) опублікував туманну скаргу: "Не дивно, що я не грав більше, бо мій останній вихід в старті на матч АПЛ склався добре, але раптом...". Уругваєць швидко видалив повідомлення, проте користувачі соцмереж встигли наробити скрінів і намагаються здогадатися, кому адресовані претензії нападника.

Олії у вогонь додали португальські ЗМІ, які днями оприлюднили інсайд про пункт у контракті Дарвіна – якщо він 50 разів вийде у старті на матч АПЛ, то Ліверпуль буде змушений доплатити Бенфіці ще 5 млн євро. Наразі у Нуньєса 49 виходів, а востаннє його випускали в основі півтора місяця тому проти Саутгемптона. Можливо, уругваєць підозрює клуб в недовірі через жадібність.

Головному тренеру "червоних" Арне Слоту довелося коментувати ситуацію, але він також обійшовся без конкретики: "Іноді краще не вірити всьому, що написано".

Нагадаємо, влітку 2022 року Ліверпуль заплатив Бенфіці за Нуньєса 85 млн євро, але нападник не виправдовує надій у футболці "червоних" – всього 40 голів і 26 асистів у 138 матчах.

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