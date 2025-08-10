Крістал Пелас та Ліверпуль розігрували Суперкубок Англії 2025 року. Результат і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Суперкубок Англії-2025

Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:2 (3:2 у серії пенальті)

Голи: Матета, 17 (пен.), Сарр, 77 – Екітіке, 4, Фрімпонг, 21

Сезон в Англії традиційно відкривав матч за Суперкубок між чинним чемпіоном АПЛ та володарем Кубка. Цікаво, що Крістал Пелас та Ліверпуль очним матчем завершували і минулу кампанію, розписавши нічию 1:1. Якщо "орли" проводять це літо спокійно, то "червоні" влаштували справжню кадрову революцію. Ліверпуль придбав гравців майже на 300 млн євро і продав майже на 200 млн. Також не слід забувати про трагічну смерть Діогу Жоти та його брата Андре, яких Вемблі перед стартовим свистком вшанував хвилиною мовчання.

Арне Слот випустив у основі відразу 4 новачків – Фрімпонга, Керкеза, Вірца та Екітіке. Саме двоє останніх організували гол вже на 4-й хвилині. Вірц та Екітіке обігралися у зоні лівого інсайда, 90-мільйонний француз змістився в центр та більярдно пробив у нижній кут. Можливо, Ліверпулю справді краще облишити спроби підписати Ісака?

It took Hugo Ekitike just 4 minutes to score ️#CommunityShield pic.twitter.com/2HQHjKfOSX — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2025

Вірц створив ще один момент для Гакпо, але Коді кволо пробив у Хендерсона (там і офсайд був). Пелас відповів на 17-й хвилині. Матета вивалився на побачення з Аліссоном, програв ближній бій, однак атака пішла другим темпом. Сарр зайшов у карний майданчик і впав після контакту з ван Дейком – пенальті. Матета спокійно розклав м'яч і Аліссона по кутах.

Щастя лондонців виявилось недовгим. Вже за 4 хвилини Ліверпуль знову був попереду завдяки голу новачка. Фрімпонг на фланзі обробив закидання Собослая, прибрав опікуна і з гострого кута виконав навіс-удар. М'яч ідеально залетів під поперечку, шокувавши Хендерсона! Після гри Фрімпонга точно запитають, чи планував він таку траекторію.

Ураганна половина тайму не отримала продовження. Ліверпуль ще явно далекий від своїх найкращих кондицій, а Крістал Пелас не використовував величезні "дірки" в обороні чемпіона. Ще й Камада отримав травму на рівному місці. Рефері додав до першого тайму аж 7 хвилин, проте рахунок не змінився.

Екітіке по перерві мав дві хороші нагоди, однак бив неточно. Вірц після ударного початку "розчинився", Салах також ще у режимі відпустки. Крістал Пелас виглядав краще. Сарру трішки забракло точності, Аліссон потягнув у ближньому куті удар Езе.

Гол "орлів" назрівав і він стався на 77-й хвилині. Х'юз "перекусив" Гакпо у силовій боротьбі, а Вортон чудовою передачею запустив Сарра – 2:2.

Слот провів низку замін, але це не допомагає. Більше того, Ліверпуль мав отримувати ще один пенальті у свої ворота. Мак Аллістер явно рукою зупинив подачу на Сарра. Ні польовий Кріс Кавана, ні VAR чомусь не втрутились. Схоже, на прогрес англійських суддів у новому сезоні розраховувати марно.

Салах нагадав про своє існування, з вбивчої позиції вліпивши в руки Хендерсону. Вірца трохи спробували у ролі хибної дев'ятки – без особливого успіху. Основний час завершився нічиєю 2:2, а регламент Суперкубка Англії передбачає перехід негайно до серії пенальті.

Салах запоров перший же удар, пробивши над воротами! Схоже фіаско з "Фараоном" сталося у товариській грі з Атлетіком. Мак Аллістер та Елліот програли свої дуелі вихованцю МЮ Хендерсону. У Пелас помилок припустилися лише Езе та Соса – 3:2. Лондонський клуб за кілька місяців виграв два трофеї, хоча за 120 років існування перед цим не міг здобути жодного! Ліверпуль за 5 днів до старту АПЛ має привід задуматись.