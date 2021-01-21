Ліверпуль не знав перемог у чотирьох матчах АПЛ поспіль, скотившись із першої позиції в турнірній таблиці на четверту й відпустивши конкурентів на чотири-шість очок. За цей період мерсисайдці забили всього один гол – це катастрофа, яку необхідно було терміново виправляти. На щастя "червоних", в суперники у 18-му турі випав Бернлі, який приїхав на Енфілд у статусі сімнадцятої команди чемпіонату. Враховуючи рівень опонента, Юрген Клопп вирішив поберегти у запасі Мо Салаха та Боббі Фірміно.

Клопп знайшов вирішення проблем Ліверпуля

Матч проти одного з найпримітивніших колективів АПЛ повинен був стати легкою прогулянкою, але не все сталося, як гадалося. В першому таймі господарі володіли м'ячем та ініціативою, але великої кількості моментів створити не вдалося – а Бернлі ще й ледь не відзначився на 12-й хвилині, коли Аліссон випустив м'яч з рук при виході на межу штрафного. Барнс міг забивати у порожні ворота, однак Аліссон сам же і врятував Ліверпуль, кинувшись під удар Ешлі.

Ліверпуль до перерви мав три прекрасні шанси відкрити рахунок. Перший змарнував Шакірі, який на 21-й хвилині пробив з дальньої дистанції у ближню дев'ятку – поруч зі стійкою! На 32-й міг забивати Оріджі, якому вдалося вистрілити з меж карного майданчика поміж ніг Мі, однак Поуп впорався. Найкращий же шанс вийти вперед підопічні Юргена Клоппа втратили на 43-й, коли Мі помилився при виносі, подарувавши м'яч Оріджі – Дівок вирвався віч-на-віч з Поупом і завдав потужного удару, однак за Бернлі зіграла поперечина.

Другий тайм Ліверпуль розпочав з пострілу Александера-Арнольда під ближню стійку, який у прекрасному стрибку парирував Поуп. Бадьорий початок, однак не розвинувся у якісний тиск – Бернлі впевнено відбивався, не дозволяючи біля своїх воріт нічого. Стривожений Юрген Клопп на 57-й хвилині змушений був випускати на поле Салаха та Фірміно – і вже на 60-й Мохамед міг відкрити рахунок, пробивши з правого краю штрафного у ближній кут. Поуп впорався.

В середині другого тайму Ліверпуль взагалі був не схожий на себе. "Червоні" не створили нічого, окрім удару Фірміно у дотик метрів з 12-ти після передачі з лівого флангу. Боббі не зміг викрутити стопу, спрямувавши м'яч паралельно воротам. От і все. Бернлі створив навіть більше: Барнс на 67-й стріляв з меж карного майданчика в лівий нижній кут, змусивши Аліссона рятувати (але там був офсайд), а Гудмундссон на 72-й замкнув простріл на ближню стійку – неточно. Після цього гостроти на полі не виникало, хоча Ліверпуль відверто обложив штрафний Бернлі.

Покарання за пасивність господарів прилетіло на 83-й хвилині: Лоутон після розіграшу стандарту та відскок скинув м'яч у штрафний, а Барнс, прорвавшись крізь Фабінью, вийшов віч-на-віч з Аліссоном – бразилець збив нападника Бернлі! Майк Дін без вагань призначив пенальті, а Барнс впевнено його реалізував. 0:1! 68-матчева безпрограшна серія Ліверпуля на Енфілді опинилася під загрозою зупинки.

Юрген Клопп випустив у атаку Мінаміно, але господарі ще й ледь не пропустили вдруге – це Макніл пробивав з лівого кута штрафного повз ближню дев'ятку. Ліверпуль же на останніх хвилинах грав без Аліссона у воротах, адже голкіпер відсиджувався у чужому карному майданчику – втім, допомогти атаці він не зумів. Був лише удар Фірміно на 90-й хвилині, коли той пробивав у дотик, але м'яч зупинили на лінії воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував сенсаційну перемогу Бернлі.

Таким чином, Ліверпуль залишився на четвертій позиції, маючи в активі 34 залікових бали. Безпрограшна серія мерсисайдців на Енфілді зупинилася на позначці 68 матчів. Бернлі набрав 19 залікових балів і піднявся на шістнадцяту сходинку.

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