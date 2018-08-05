Ліверпуль розтрощив Наполі у дебютному матчі Аліссона

Ліверпуль не залишив шансів Наполі у товариському матчі в рамках підготовки обох команд до нового сезону.

Ліверпуль розгромно переміг Наполі в контрольному матчі.

Відзначимо, у цьому матчі в складі "червоних" дебютував голкіпер Аліссон, який перейшов у Ліверпуль цього літа за рекордні 75 млн євро.

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До слова, зустріч відбулась у Дубліні.

Ліверпуль: Аліссон, Клайн (Александер-Арнольд 62), Ван Дейк, Гомес (Філліпс 76), Робертсон (Морено 62), Мілнер (Фабінью 56), Вейналдум (Джонс 62), Кейта (Оріджі 71), Фірміно (Шакірі 46), Салах (Соланкі 62), Мане (Старрідж 62).

Наполі: Орестіс Карнезіс, Альбіоль (Максімовіч 59), Кулібалі (Кірікеш 71), Хісай, Луперто (Руй Маріу 46), Гамшик (Уна 63), Кальєхон (Діавара 63), Лоренцо Інсіньє (Верді 63), Аллан, Руїс (Рог 62), Мілік (Інглезе 62).

Товариський матч

Ліверпуль – Наполі 5:0

Голи: Мілнер 4, Вейналдум 9, Салах 58, Старрідж 73, Морено 78.