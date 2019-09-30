Ліверпуль розраховує оформити трансфер Нереса вже взимку

Нападник Аякса Давід Нерес під час зимового трансферного вікна може перебратися в чемпіонат Англії.

Мерсисайдський клуб рішуче налаштований здійснити перехід 22-річного форварда, стверджує CalcioMercato.com.

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Зазначається, що між Аяксом та Ліверпулем вже відбулися перші переговори щодо ймовірного трансферу. Чинний переможець Ліги чемпіонів планує орендувати Нереса до кінця сезону з обов'язковим пунктом викупу.

Минулого літа Давід прагнув покинути амстердамський клуб, але Аякс не отримав гідної пропозиції, після чого Нерес підписав новий 4-річний контракт. Тепер нідерландський гранд може вимагати більш високу ціну за свого нападника.

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