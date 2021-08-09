Ліверпуль не зможе розраховувати на захисника Ендрю Робертсона у перших турах АПЛ.

Детальне обстеження виявило у шотландця розтягнення зв'язок гомілкостопа, інформує офіційний сайт клубу.

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Журналіст Джеймс Пірс заспокоює фанатів Ліверпуля. Робертсон точно пропустить кілька тижнів і старт АПЛ, однак про відсутність упродовж місяців не йдеться. Це можна вважати позитивною новиною, якщо згадати моторошний вигляд ноги захисника після фатального моменту в спарингу з Атлетіком (1:1).

Нагадаємо, для Ліверпуля новий сезон АПЛ розпочнеться вже 14 серпня матчем проти новачка еліти – Норвіча.

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