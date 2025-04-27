Ліверпулю потрібно було набрати лише одне очко в матчі з Тоттенхемом, щоб достроково виграти АПЛ сезону 2024/25. Команда Арне Слота перевиконала це завдання, розгромивши "шпори" з рахунком 5:1. Що цікаво, ця перемога вийшла вольовою – на 12-й хвилині саме екс-форвард "червоних" Домінік Соланке відкрив рахунок у матчі.

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Але Ліверпуль не став відкладати свято в довгий ящик і доволі швидко відповів: ще до перерви голами відзначилися Луїс Діас, Алексіс Мак Аллістер і Коді Гакпо. Після перерви рахунок до великого довів Мо Салах (він відсвяткував своє взяття воріт у стилі Франческо Тотті – зробив селфі на тлі трибуни Коп і перервав шестиматчеву серію без голів), а до розгромного – автогол Удоджі.

А ось одному з головних героїв зустрічі Домініку Собослаї відзначитися не вдалося – він потрапив до протоколу лише завдяки двом гольовим передачам – на Діаса і Салаха.

Так "червоні" набрали 82 очки і залишилося недосяжними для Арсеналу. Цей чемпіонський титул для Ліверпуля став ювілейним 20-м.