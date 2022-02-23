Англія, АПЛ

13-й тур

Бернлі – Тоттенхем – 1:0

Гол: Мі, 71

18-й тур

Уотфорд – Крістал Пелас – 1:4

Голи: Сісоко, 18 – Матета, 15, Галлахер, 42, Заха, 85, 90

19-й тур

Ліверпуль – Лідс – 6:0

Голи: Салах, 15 (пен.), 35 (пен.) Матіп, 30, Мане, 81, 90+1, ван Дейк, 90+3

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Передостання сходинка Бернлі змушувала "бордових" максмально скористатися чотирма пропущеними матчами, аби вибратися з підвали турнірної таблиці. У першому таймі поєдинку з Тоттенхемом підопічним Шона Дайча вдалось повністю нейтралізувати суперника, не дозволивши завдати бодай один удар у площину воріт. Ба більше, на екваторі другої сорокап'ятихвилинки господарі зуміли пробити Льоріса: Браунхілл зі стандарту навісив у штрафний майданчик "шпор" і Мі головою переправив сферу у правий кут. Бодай відігратись Тоттенхем так і не зумів.

Ще один невдаха – Уотфорд – приймав Крістал Пелас. Команди ще до середини першого тайму обмінялись голами. Спочатку "орли" завдяки рикошету після пострілу Матети вийшли вперед, однак вже за три хвилини "шершні" зрівняли – Сіссоко вистрибнув вище за інших і головою влучно замкнув подачу з кутового. За три хвилини до перерви Галлахер отримав передачу з лівого флангу, підробив під робочу ногу і подвоїв рахунок. Наприкінці матчу Заха дублем зняв всі питання щодо переможця і дозволив Крістал Пелас піднятись на одинадцяту сходинку.

Ліверпуль у гонитві за Манчестер Сіті був просто зобов'язаний брати три очки у матчі з Лідсом. Підопічним Клоппа вдалось вийте вперед вже на 15-й хвилині: під час однієї з атак "мерсисайдців" м'яч влучив у руку Далласу і Салах з позначки впевнено переграв Іллана Мельє. Згодом Матіп рахунок подвоїв, а ще за трохи Айлінг привіз пенальті у свої ворота: не діставшись до м'яча, він врізав супернику по ногах у власному штрафному. Арбітр після довгих консультацій з VAR призначив вже другий одинадцятиметровий, який так само реалізував єгиптянин. Наприкінці матчу Мане дублем довів рахунок до непристойного, а ван Дейк голом поставив ефектну крапку у матчі. Перемога дозволила Ліверпулю наблизитись до Манчестер Сіті на відстань однієї перемоги.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ