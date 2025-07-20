Дарвін Нуньєс став зіркою товариського матчу Ліверпуля, який завершився з рахунком 5:0 проти Сток Сіті і пройшов без глядачів цієї неділі в навчальному центрі AXA.

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Уругвайський нападник забив три голи за перші 20 хвилин, забезпечивши "червоним" стрімкий старт у матчі проти команди Чемпіоншипу. Дарвін відкрив рахунок на шостій хвилині і оформив дубль на 12-й після передачі Собослаї. Незабаром після цього він оформив хет-трик, замкнувши передачу Кертіса Джонса.

Ріо Нгумоха і Федеріко К'єза забили решту голів Ліверпуля до і після перерви, забезпечивши команді другу перемогу в двох передсезонних матчах.

Захисник Сток Сіті Максим Таловєров виявився поза заявкою.

Далі в календарі Ліверпуля – літній тур по Азії.