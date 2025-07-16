Ліверпуль все ще може запустити справжню трансферну бомбу до кінця вікна.

Чемпіони Англії готові віддати рекордні 120 млн фунтів за Александра Ісака, однак навіть така сума не переконує Ньюкасл. У Ліверпуля є список з 6 альтернатив шведу, стверджує Daily Mail.

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На радарах "червоних" Родріго (Реал), Віктор Осімхен (Наполі), Оллі Воткінс (Астон Вілла), Йоан Вісса (Брентфорд) та Уго Екітіке (Айнтрахт), а от шосте прізвище просто приголомшує. На Енфілді нібито обговорювали можливість запрошення Маркуса Рашфорда! Щоправда, наразі ця ідея не отримала серйозного розвитку, оскільки всі розуміють можливі наслідки трансферу вихованця МЮ, якого списали навіть самі "дияволи".

Поки Ліверпуль більше зосереджений на продажах (Нуньєс, Елліот, Мортон, можливо, й Діас), щоб розширити трансферний бюджет і мати більше простору для подальших кроків на ринку.

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