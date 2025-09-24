Ліверпулю довелося скористатися нововведенням у регламенті Ліги чемпіонів через травму одного з гравців.

Ліверпуль втратив центрального захисника Джованні Леоні на декілька місяців через травму хрестоподібної зв'язки.

Новачок Ліверпуля порвав "хрести" у першому ж матчі – Михавка могли купити замість нього

Як інформує Фабріціо Романо, мерсисайдці вирішили його замінити в заявці Ліги чемпіонів, як це зробив Ноттінгем Форест, який додав Олександра Зінченка замість травмованого гравця. Заміною Леоні в списку "червоних" стане переможець Євро-2020 – Федеріко К'єза.

До слова, УЄФА додав нове правило до регламенту, згідно з яким можна замінити важкотравмованого гравця іншим. Клуби можуть користуватися нововведенням протягом загального етапу до шостого туру включно.

Варто зауважити, що К'єза приєднався до Ліверпуля влітку 2024 року. Загалом італійський вінгер зіграв за мерсисайдців у 19 матчах, в яких забив три голи та віддав чотири результативні передачі.

